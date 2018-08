Wer hat dieses Jahr am meisten Autos verkauft?

Was die Verkäufe von Einzelmarken betrifft, liegt Toyota weit vorne. Unter dieser Marke wurden laut Focus2Move 4,3 Millionen Autos verkauft, die Marke VW erzielte einen Absatz von 3,5 Millionen Autos, was einem Plus von 6,3 Prozent entspricht. Ford setzte 2,9 Millionen Fahrzeuge ab (minus 6,3%).