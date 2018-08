50 Grad! Europa ist im Hitze-Ausnahmezustand

Rentiere suchen Sonnenschutz in Straßentunneln

Am Polarkreis ergreifen mittlerweile sogar schwitzende Rentiere vor 31,2 Grad Höchsttemperatur die Flucht und werden damit zur Gefahr für Autofahrer: Denn sie suchen in kühlen Straßentunneln Schutz vor der brütenden Hitze.