Rottweiler mit Giftköder getötet

Vizebürgermeister Christian Scheider will nun Hundebesitzer sensibilisieren: „Da sich die Fälle mehren, sollte man immer nachfragen, wenn jemand verdächtig vor dem Haus herumschleicht. Ebenso sollte Hundebesitzer täglich im Garten nachschauen, ob wohl kein Köder herumliegt.“ Auch Polizei und Ordnungsamt sollen verstärkt in Wohngegenden kontrollieren, so Scheider.