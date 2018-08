Zecken: „Ein Stich kann lebensbedrohlich sein!“

Bereits im Juni warnten Experten vor einem Zecken-Rekordjahr. Das Risiko, durch Zeckenbisse an Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) oder Borreliose zu erkranken, könnte also viel höher sein, als in den vergangenen Jahren. Schon jetzt sei die Zahl an FSME-Fällen in diesem Jahr alarmierend hoch. Aus diesem Grund haben die heimischen Apotheken ihre Zeckenimpfaktion verlängert: Der FSME-Impfstoff wird bis 31. August vergünstigt angeboten.