Heuer gibt es so viele Zecken wie noch nie

Süddeutsche Modellregion als Indikator

Die Forscher zogen für die Prognose die seit zehn Jahren dokumentierten Zeckenzahlen an einem Infektionsherd in Süddeutschland heran. Das hat bereits in den Wintermonaten eine genaue Vorhersage der zu erwartenden Zeckenpopulation erlaubt. „Für dieses Jahr konnten wir damit schon Ende Februar die höchste je beobachtete Zeckendichte vorhersagen“, sagte Rubel.