Essenslieferant Foodora flüchtet aus Down Under

Foodora erklärte zur Begründung lediglich, das Unternehmen wolle sich auf andere Märkte konzentrieren, wo es „bessere Chancen auf Wachstum“ sehe. Bis zum 20. August werde Foodora seine Dienstleistung in Australien eingestellt haben, erklärte das Unternehmen. Die 2014 gegründete Berliner Firma war im Jahr darauf in Down Under gestartet, sie machte dort Deliveroo und Uber Eats Konkurrenz. Kunden können online in einem Restaurant bestellen, ein Kurier bringt es dann zu ihnen nach Hause.