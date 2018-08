Manipulation: Facebook sperrt Konten vor US-Wahl

Zuckerberg will Facebook-Missbrauch vorbeugen

Facebook-Chef Mark Zuckerberg sagte Missbrauchsbestrebungen bei dem sozialen Netzwerk den Kampf an: „Eine meine obersten Prioritäten für 2018 ist es, einen Missbrauch von Facebook zu verhindern“, schrieb Zuckerberg am Dienstag auf seiner eigenen Facebook-Seite. „Wir schaffen Dienste, um Menschen einander näherzubringen, und ich will sicherstellen, dass wir alles tun, was wir können, um jeden daran zu hindern, diese zu missbrauchen, um uns auseinanderzutreiben.“