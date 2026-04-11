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Frage des Tages

Schicksalswahl: Sind Orbáns Tage gezählt?

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11.04.2026 11:27
„Szia“: Muss sich Orbán als politisches Oberhaupt verabschieden?
„Szia“: Muss sich Orbán als politisches Oberhaupt verabschieden?(Bild: AP/Denes Erdos)
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Von Community

Nach 16 Jahren im Amt steht Viktor Orbán vor einer Wahl, die seine Dynastie beenden könnte. Herausforderer Péter Magyar liegt zwar in mehreren Erhebungen vorne, doch ein Vorsprung auf dem Papier garantiert noch keinen politischen Umbruch. Unsere Frage des Tages lautet: „Schicksalswahl in Ungarn: Sind Orbáns Tage gezählt?“

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Ist diese Wahl tatsächlich der Anfang vom Ende einer langen Amtszeit? Oder zeigt sich gerade, wie stabil ein über Jahre gewachsenes Machtgefüge ist? Wie viel Gewicht haben Umfragen – und wie viel die Realität am Wahltag? Und was bedeutet all das für Demokratie und politische Erneuerung in Europa?

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