Schicksalswahl: Sind Orbáns Tage gezählt?

Ihre Meinung zählt!

Ist diese Wahl tatsächlich der Anfang vom Ende einer langen Amtszeit? Oder zeigt sich gerade, wie stabil ein über Jahre gewachsenes Machtgefüge ist? Wie viel Gewicht haben Umfragen – und wie viel die Realität am Wahltag? Und was bedeutet all das für Demokratie und politische Erneuerung in Europa?

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