Zugunglück: Lokführer spricht von „Blackout“

Er habe ein „Blackout“ gehabt, so die Erklärung jenes Lokführers, dessen Garnitur der Mariazellerbahn Ende Juni in Niederösterreich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve entgleiste. Insgesamt 34 teils schwer Verletzte gab es damals zu beklagen, es entstand ein Schaden im zweistelligen Millionenbereich. Hinweise auf einen möglichen technischen Defekt liegen bislang nicht vor.