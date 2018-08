184 illegale Haschplantagen von Polizei abgeerntet

Auch Asylwerber als Drogen-Dealer unterwegs

Etwa jeder vierte in Oberösterreich gefasste Dealer stammt laut jüngstem Drogenbericht aus dem Ausland. In Oberösterreich betrug ihr Anteil an den Gesamtverdächtigen 27,6 Prozent. Und von diesen 2008 ermittelten ausländischen Tätern waren 722 als Asylwerber im Land.