Cloud statt Shopping: Wo Amazon richtig Geld macht

Einstieg ins Lebensmittelgeschäft in Gange

Mit den Rekordeinnahmen verschafft sich das Unternehmen auch den finanziellen Spielraum, in neue Projekte zu investieren. So treibt Amazon auf verschiedenen Märkten - auch in Deutschland - den Einstieg in das Geschäft mit Lebensmittellieferungen im großen Stil voran und greift damit traditionelle Händler an.