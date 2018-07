AMD verhöhnt Intel mit gemeinen Werbeplakaten

Intel hat bisher noch nicht auf die neuen Sticheleien des kleineren Rivalen reagiert. Tatsächlich kämpft der Rivale zum Firmenjubiläum wohl mit ganz anderen Sorgen. Jüngst musste Firmenchef Brian Krzanich wegen einer Liaison mit einer Mitarbeiterin den Hut nehmen. Vor einigen Monaten wurden massive Sicherheitslücken in Intel-Chips bekannt, von denen es einige zwar auch bei AMD gibt, die aber vor allem die Reputation von Intel beschädigt haben. Und zu allem Überfluss ist der x86-Prozessor, wie Intel und AMD ihn fertigen, in den letzten Jahren in vielen Gerätekategorien von ARM-Chips, wie man sie in Smartphones und Tablets vorfindet, in Bedrängnis gebracht worden.