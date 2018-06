Intel feiert Firmenjubiläum mit 5-Gigahertz-Chip

Der US-amerikanische Chipkonzern Intel wird 40 und feiert das Firmenjubiläum sowie den Geburtstag seines legendären 8086-Chips mit einem Fünf-Gigahertz-Prozessor. Der gerade auf der IT-Messe Computex in Taipeh angekündigte Core i7-8086K kommt am 8. Juni in den Handel und stellt mit sechs Rechenkernen reichlich Power für Privatnutzer bereit. Noch potentere Chips mit bis zu 28 Kernen für Workstations sollen Ende des Jahres folgen.