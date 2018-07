Deutschland schlägt Alarm: Immer mehr Staatsfeinde

Mehr Salafisten, Reichsbürger und linke Gewalttaten: In vielen Bereichen des Extremismus registrieren die deutschen Verfassungsschützer dem am Dienstag vorgestellten Jahresbericht 2017 zufolge einen Zuwachs. Innenminister Horst Seehofer sagte, die Zahl der islamistischen Gefährder sei mit 774 so hoch wie nie. Ihnen würden schwere Straftaten zugetraut.