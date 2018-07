Schlagerstar Michael Holm feiert 75. Geburtstag

Heute lebt Holm mit seiner Ehefrau Beate (genannt Bimbi) in Weilheim in Oberbayern. Seit 26 Jahren sind die beiden verheiratet, die Kinder Max (23) und Anna (22) studieren in München, sein Sohn hat auch mit Musik zu tun: Er legt als DJ auf. Mit Interesse - aber auch mit etwas Abstand - verfolgt Holm das, was seine jüngeren Kollegen auf der Bühne veranstalten. „Ich komme aus einer anderen Epoche, aber Helene Fischer ist unbeschreiblich. Das ist halt Pop. Besser machen es die Anderen in anderen Ländern auch nicht.“ Auch „diesen Gabalier“ findet er „stark“.