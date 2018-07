Familienvater raubt Taxi und baut Unfall

In Begleitung seiner Ehefrau und der erst zehn Jahre alten Tochter hat ein in der Schweiz lebender Österreicher in der Nacht auf Sonntag in St. Gallen ein Taxi geraubt. Auf der folgenden Flucht verursachte der führerscheinlose Mann dann auch noch mehrere Unfälle - das kleine Mädchen zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Als der Wagen schließlich an einer Hauseinfahrt hängen blieb, versuchte die Familie zu Fuß zu flüchten. Die Polizei war allerdings schneller.