DS X E-Tense: Es lebe die französische Revolution!

Antrieb aus der Formel E

Eine kurze Mitfahrt in der 4,70 Meter langen und zwei Meter breiten Carbon-Flunder liefert bekannte Geräusche. Der Elektro-Racer klingt so hochfrequent wie die Renner in der Formel E. Was nicht wundert, DS fährt hier seit Jahren erfolgreich mit und hat reichlich Erfahrung mit elektrischen Hochleistungsantrieben gesammelt. Für die Studie entlieh man sich schlicht die Technik aus der Formel E. Will heißen: Zwei Motoren treiben den X E-Tense an und können bei Bedarf, zum Beispiel auf abgesperrten Rennstrecken, bis zu 1000 Kilowatt mobilisieren. Nach alter Physik sind dies stolze 1360 PS. Für den Alltag ist die Leistung auf 400 kW reduziert.