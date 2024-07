Schinkenfleckerl + Gin Tonic bei Kurz & Friesacher

„Die Idee ist uns eigentlich schon vor drei Jahren auf der Alm in Großarl gekommen. Wir haben festgestellt, dass viele unserer gemeinsamen Freunde zur Festspielzeit in Salzburg sind. Also mussten wir nur noch eine passende Location suchen, die die besten Schinkenfleckerl anbietet“, sagt Unternehmer Markus Friesacher.