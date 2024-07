Russen-Schiff dringt in finnisches Gewässer ein

Im Juni drangen laut finnischen Angaben vier staatliche russische Flugzeuge unerlaubt für zwei Minuten in den finnischen Luftraum ein. Weil im vergangenen Herbst Hunderte Migranten ohne Visum an der finnisch-russischen Grenze ankamen, schloss Helsinki im Dezember seine 1340 Kilometer lange Grenze mit Russland. Helsinki warf Moskau vor, Menschen gezielt an die Grenze zu schleusen und eine Migrationskrise in Finnland auslösen zu wollen. Russland bestreitet die Vorwürfe.