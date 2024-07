Ukrainer über Russen: „Existieren für uns nicht!“

„Es ist so hart, sein Land im Bombenhagel zu sehen!“

Ähnlich ergeht es dem ukrainischen Wasserspringer Oleksij Sereda, dessen Vater nach Kriegsbeginn zum Militär gegangen sei und nun gegen die russischen Angreifer kämpfe. Die Ruderin Anastassija Koschenkowa erzählte: „Es ist so hart, sein Land im Bombenhagel zu sehen, es ist hart, sein eigenes Kind unter den Bomben zu sehen. Ich denke ständig daran, dass ich ihn einfach nur in meinen Armen halten möchte.“