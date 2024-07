Sufffahrt? Timberlake laut Anwalt nicht betrunken

Der 43-Jährige, der mit der Schauspielerin Jessica Biel verheiratet ist und zwei Kinder hat, ist derzeit mit einem neuen Album auf Tour. Im Rahmen seiner laufenden „Forget Tomorrow“-Welttournee stehen jetzt Konzerte in Krakau (Polen) an, kommende Woche soll der mehrfache Grammy-Gewinner („Cry Me a River“, „What Goes Around... Comes Around“) in Berlin auftreten. Im August und September sind unter anderem Konzerte in München, Köln und Hamburg auf dem Programm.