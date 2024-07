Olympia-Sechster sucht jetzt in Paris nach Bomben

2012 schrammte er in London im Modernen Fünfkampf als Sechster knapp an einer Medaille vorbei – damals wurden die fünf Teildisziplinen (Schwimmen, Fechten Reiten, Schießen und Laufen) erstmalig an einem Tag durchgeführt. 2016 war er dann in Rio als Betreuer an Bord – und in Paris ist Daniel nun ebenfalls hautnah an den Spielen dran. Mit seinem Bombenspürhund sorgt er nun für die Sicherheit der Athleten. „Daher war das Treffen mit ihm für mich beeindruckend“, nickte Bundeskanzler Karl Nehammer bei seinem Besuch im Austria House.