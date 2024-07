Urlauber stürzte in Tirol bei Bergtour in den Tod

Hubschrauber flog Leichnam ins Tal

Der 63-Jährige ging der Gruppe - da er schon einmal dort war - voraus, und verlor auf etwa 3180 Metern aus unbekannten Gründen den Halt und stürzte in der Folge rund 120 Meter über felsiges Gelände in Richtung Tuxer Ferner ab. Die drei Begleiter konnten selbstständig zur Bergstation zurückkehren und dort die Rettungskette in Gang setzten. Der alarmierte Notarzt von „Heli 4“ konnte nur noch den Tod des Urlaubers feststellen. Der Leichnam wurde vom Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“ geborgen und ins Tal geflogen. Begleiter des Verunfallten mussten von einem KIT-Team des Roten Kreuzes betreut werden.