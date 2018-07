Wladimir Putin zeigt seine neuen Super-Waffen

Nur wenige Tage nach dem „Freundschafts-Gipfel“ Anfang der Woche zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Helsinki hat der russische Staatschef wieder seine Muskeln spielen lassen und offenbar die neuesten Waffen aus Russlands Arsenal getestet. Wie in einer Serie von Videos, die in russischen Medien am Donnerstag veröffentlicht wurden, zu sehen ist, zählten auch hochmoderne Laserwaffen und ein atombetriebener Marschflugkörper „mit unbegrenzter Reichweite“ dazu. Damit könne er so gut wie jeden Punkt auf der Erde treffen und auch die US-Raketenabwehr knacken, erklärte Putin.