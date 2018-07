Trump: „Der Dialog eröffnet neue Wege zum Frieden“

Putin: „Russland hat sich nie in die US-Wahlen eingemischt“

Bei dem Gipfeltreffen wurde nach den Worten von Trump auch lange über eine angebliche Einmischung Russlands in die US-Wahlen gesprochen. Putin bekräftigt seine Position, dass sich Russland niemals in US-Wahlen eingemischt habe. „Ich musste wiederholen, was ich bereits mehrmals gesagt habe: Die russische Regierung hat sich nie in den US-Wahlkampf eingemischt“, sagte Putin. Trump beteuerte einmal mehr, dass es keine „geheimen Absprachen“ zwischen dem Umfeld seiner Wahlkampagne und offiziellen Vertretern Russlands gegeben habe. „Geheime Absprachen“ stellen aber noch keinen Straftatbestand dar - im Gegensatz zur „Verschwörung“, ein Delikt, das gesetzlich in den USA klar definiert ist.