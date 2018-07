Trump will Putin im Herbst in Washington empfangen

„Bis wir wissen, was bei diesem zweistündigen Treffen in Helsinki passiert ist, sollte der Präsident keine weiteren Einzelgespräche mit Putin führen, in den Vereinigten Staaten, in Russland oder anderswo“, forderte der Fraktionschef der Demokraten im Senat, Charles Schumer. Die Oppositionsführerin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, spielte erneut darauf an, dass Putin belastendes Material gegen Trump in der Hand haben könnte. „Womit erpresst Putin Präsident Trump, persönlich, politisch oder finanziell?“, fragte sie.