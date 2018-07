Müffelspeisen in U6: Welches Essen stinkt Ihnen?

Thunfischpizzageruch am Morgen, ein „Kebab-Angriff“ in der vollen U-Bahn, Käsekrainerflecken Fremder auf der eigenen Kleidung - den „Krone“-Lesern und der Stadt Wien stinkt es. Ab September sind in der U6 die Müffelspeisen tabu. Und Sie stimmen mit - was soll auf die Verbotsliste?