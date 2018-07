Erst Hochsommer, dann drohen erneut Unwetter

Bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter

Ähnlich geht es leider auch am Sonntag weiter, „meist werden nur noch 17 bis 26 Grad erreicht“, so Spatzierer. Am kühlsten bleibt es in den Nordalpen, einen Hauch sommerlicher könnte es vom Weinviertel bis in die Südsteiermark werden. Und auch der Himmel öffnet wohl wieder seine Schleusen, lokal können sogar bis zu 50 Liter pro Quadratmeter niedergehen.