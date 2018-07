Tödlich verunglückt: Wiener in Osttirol abgestürzt

Tödlich geendet hat eine Bergtour für einen 51-jährigen Wiener in Osttirol: Am Montag brach er alleine auf. Weil weder Verwandte noch Freunde den Mann in den folgenden Tagen erreichen konnten, wurden sie misstrauisch - und erstatteten bei der Polizei Lienz Abgängigkeitsanzeige.