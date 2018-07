Jetzt spricht Hadishats Vater über den Mord

Der Mord an der siebenjährigen Hadishat, mutmaßlich durch den 16-jährigen Nachbarsbuben Robert K., in einem Wiener Gemeindebau war eine der grausamsten Bluttaten in Österreichs Kriminalgeschichte. Jetzt hat sich der Vater des ermordeten Mädchens, der in Südtirol aus der Haft geflohen ist, in einer Videobotschaft zu Wort gemeldet. Er spricht darin über seine Trauer, den Grund für die Flucht und seine Gefühle gegenüber dem mutmaßlichen Mörder seiner Tochter.