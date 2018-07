Einkaufen wurde teurer - um bis zu sieben Prozent!

Äpfel teurer, Klopapier billiger

Spitzenreiter in der Teuerung sind demnach passierte Tomaten (plus 63 Prozent), Äpfel und Teebutter (plus 34 Prozent), Duschgel (plus 16 Prozent) und Geschirrspülmittel (plus 14 Prozent). Billiger wurden Tomaten, Klopapier (beide minus 13 Prozent) und flüssiges Vollwaschmittel (minus zwölf Prozent). Keine Preisveränderung gab es etwa bei Vollmilch, Mineralwasser, Vollmilchschokolade und Marillenmarmelade.