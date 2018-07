Die Symbole des Finales: Hahn gegen Karomuster

Finalgegner Kroatien trägt nach dem Vorrundenspiel gegen Nigeria (2:0) heute erst zum zweiten Mal bei dieser Weltmeisterschaft das klassische Dress mit dem rot-weißen Karomuster. Das entstand der Legende nach so: König Stjepan Držislav, der im Jahr 997 starb, geriet in venezianische Gefangenschaft. Durch dreimaligen Sieg im Schachspiel gegen den Dogen von Venedig soll er sich seine Freiheit erspielt und so ein Blutvergießen verhindert haben. Seitdem gibt es das Schachbrett-Muster in der Farbe des Blutes.