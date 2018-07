Kindersorgen ergründen: „Ich bin für dich da!“

Kommentar von Eltern-Kids-Coach Nina Petz

Meine Tochter ist in der Pubertät und in einem permanenten Gefühlschaos. Auch eine Nachprüfung steht an. Gestern hat sie mir erzählt, dass sie manchmal Stimmen hört, die ihr sagen, sie solle „mit dem Leben Schluss machen“. Ich bin verzweifelt.



Bitte suchen Sie mit Ihrer Tochter umgehend professionelle Hilfe auf! So einem Hilferuf muss in jedem Fall nachgegangen werden, da hier möglicherweise „Gefahr in Verzug“ herrscht. Ihre Tochter ist offensichtlich mit Ihrer derzeitigen Lebenssituation massiv überfordert und schafft es nicht mehr, ihre psychischen Probleme alleine in den Griff zu bekommen. Wenn sie so eine Aussage tätigt, muss leider davon ausgegangen werden, dass sie akut selbstmordgefährdet ist. Das Krankenhaus steht Ihnen nicht nur für körperliche, auch für psychische Notfälle zur Verfügung. Entweder gibt es gleich dort eine Kinder- und Jugendpsychiatrie, oder Sie erfahren zumindest, wohin Sie sich mit Ihrer Tochter wenden können. Auf einer psychiatrischen Station bekommt Ihr Nachwuchs die Hilfe, die jetzt notwendig ist. Ein multiprofessionelles Team aus Ärzten und Therapeuten hilft ihr, wieder ins Lot zu kommen. Auch für Angehörige gibt es Unterstützung. Nehmen Sie diese auf jeden Fall an! Alles erdenklich Gute!