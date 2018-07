Falsche Socken! Geldstrafen für England & Uruguay

Die FIFA verteidigte zudem die unterschiedlichen Höhen der Disziplinarstrafen für Vergehen bei der WM. „Jeder Fall wird als Einzelfall entschieden“, sagte Federico Addiechi, Chef der FIFA-Abteilung für Nachhaltigkeit und Vielfalt, am Mittwoch in Moskau. Es gebe verschiedene Elemente, die in das Strafmaß einbezogen werden müssten. Beispielhaft nannte er die Geschichte eines Falls oder wie sehr der Verband dazu beigetragen habe, dass der Fall gelöst wird.