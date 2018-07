Samt Rollstuhl beim Fischen in Fluss gestürzt

Der 43-jähriger Rollstuhlfahrer war gegen 17 Uhr beim Fischen im Bereich des Bahnhofplatzes in Leoben in die Mur gestürzt - vermutlich hatte er in einem Moment der Unachtsamkeit den Halt am Ufer verloren. Er kippte nach vorne und stürzte über die Böschung. Dem Mann gelang es, sich zu einer Sandbank in der Mitte des Flusses zu retten - lautstark rief er um Hilfe.