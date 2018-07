Lebende Leinwände am 21. Bodypainting-Festival

Um das Ganze noch spannender zu machen, werden für jede Kategorie Themen vorgegeben. Am Donnerstag und Freitag stehen die Feierlichkeiten um „Klagenfurt 500“ im Mittelpunkt: Das Thema lautet „Der Glanz der Vergangenheit - Glamour of the past“. Verträumt wird es am Samstag: „Ich hatte einen Traum, und in diesem Traum ...“