Elf Terrier sind heiß auf die roten Teufel

Die Frage ist, was Roberto Martinez heute einfällt. Nach dem 2:1 im Viertelfinale über Brasilien ließ Belgiens Teamchef mit dem Sager aufhorchen: „Ich habe noch nie ein Spiel auf der Taktiktafel verloren.“ Was viele als arrogant auslegten, Martinez ruderte zurück: „Taktik ist das Eine, die Umsetzung durch die Spieler das Andere. Da kann ein Trainer nur zuschauen.“ Begeisterter Zuseher ist in jedem Fall Belgiens Torwart-Legende Jean-Marie Pfaff: „1986 in Mexiko waren wir eine goldene Generation. Das hier ist eine brillante.“