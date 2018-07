Augenzeugen beobachteten Trio beim Einbrechen

Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf/Krems soll mit einem 18-Jährigen sowie einer 21-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land in einen Verkaufskiosk am Pleschingersee eingebrochen zu sein. Er zwängte die doppelflügelige Türe so weit auf, dass er von oben in den entstandenen Spalt zwischen Türstock und Türen schlüpfen und diverse Waren aus dem Kiosk an seine Mittäter herausgeben konnte.