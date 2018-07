Rabiater Vater (21) sperrt Freundin auf Balkon

Ein 21-Jähriger hat seiner Freundin am Sonntag in Wien-Floridsdorf mit Schlägen gedroht, sie auf den Balkon gedrängt und dort ausgesperrt. Außerdem warf der junge Mann in der Wohnung mit Gegenständen um sich. Nachbarn riefen die Polizei und gaben an, dass sich auch ein kleines Kind in der Wohnung befindet. Polizisten nahmen den aggressiven 21-Jährigen fest und sprachen ein Betretungsverbot gegen ihn aus.