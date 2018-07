Klinsmann schon bald Japans Nationaltrainer?

Japans Fußball-Verband will den Vertrag von Trainer Akira Nishino nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM in Russland nicht verlängern. „Wir werden Nishino nicht überreden, weiterzumachen, nachdem seine Zeit als Nationaltrainer endet“, sagte Verbandschef Kozo Tashima nach der Rückkehr des Teams nach Japan am Donnerstag.