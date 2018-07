KI könnte Preise im Netz steigen lassen

Die Monopolkommission ist ein unabhängiges Expertengremium, das die deutsche Regierung seit den 70er-Jahren in Fragen des Wettbewerbs berät. Sie legt all zwei Jahre ein Gutachten vor. Die Regierung plant derzeit eine Modernisierung des Wettbewerbsrechts, das unter anderem an die Digitalisierung angepasst werden soll. Sie will dazu demnächst eine Kommission einsetzen.