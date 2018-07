1:0! Forsberg knallt Schweden ins Viertelfinale

Das siebente Achtelfinale dieser Fußball-WM brachte also im St. Petersburger Krestowski-Stadion die „Neuauflage“ des Final-Duells bei der heurigen Eishockey-WM. Doch anders als auf dem kalten Eis, gingen die Skandinavier auf dem grünen Rasen wohl NICHT als Favorit in die Partie. Die Mannschaft aus dem Land des Eishockey-Weltmeisters (3:2 nach Penaltyschießen) beschränkte sich im Wissen um die technisch wohl feinere Klinge der Eidgenossen zumeist auf das Reagieren - während die Schweizer ihr Heil im Agieren suchten. Dass die Mannen in Rot gleich nach wenigen Sekunden durch einen Weitschuss von Xherdan Shaqiri zum ersten Mal (ungefährlich) bei den Schweden „anklopften“, versprach zwar gleich einmal Vorteile für Österreichs Nachbarland - aber dieses Versprechen sollte nicht eingehalten werden. Denn mehr als ein gefälliges Ball-Geschiebe „erlaubten“ die von ihrem Teamchef Janne Andersson in einem mehr oder weniger klassischen 4-4-2 aufgestellten Schweden ihren Gegnern kaum einmal.