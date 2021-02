LIVE: Radiert Schweiz gegen Schweden 64 Jahre aus?

Die Schweiz und Schweden sehen sich bei der Fußball-Weltmeisterschaft für den Viertelfinal-Einzug bereit. Wollen die Eidgenossen in St. Petersburg zum ersten Mal seit 64 Jahren bei einer WM in die Runde der letzten acht vorstoßen, könnten die Skandinavier eine 24-jährige Durststrecke seit Rang drei in den USA 1994 beenden. Ein Favorit ist schwer auszumachen. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!