Sagenhafte Fair-Play-Geste des Cristiano Ronaldo

Man kann von diesem portugiesischen Weltstar halten, was man will, gestern sorgte Cristiano Ronaldo wieder für die rührendste Szene des Abends: Doppelpack-Schütze Edinson Cavani musste in der 69. Minute verletzt vom Feld, schaffte das aber nicht alleine. Mit schmerzverzerrtem Gesicht lag er am Boden. Da eilte ihm der der fünffache Weltfußballer zu Hilfe, bot ihm seine Schulter an und so verließen sie gemeinsam das Spielfeld. Cavani humpelnd, Ronaldo sich ein wenig bückend.