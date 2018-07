Also Louis, hat Ronaldo schon angerufen?, fragte die „Krone“ den Neo-Köln-Legionär, der weiß, wie man die Himmelblauen knackt. „Das braucht er nicht“, spielt der 23-Jährige den Spaß mit. „Einem Ronaldo braucht man nichts sagen. Er weiß, wo das Tor steht.“ Stattdessen schwärmt Schaub von CR7: „Bei Portugal hängt alles von ihm ab. Nicht jeder kommt mit so einem Druck klar. Er schon.“ Nachsatz: „Und man sieht auch bei dieser WM, wie wichtig Standards sind.“ So fiel ja auch sein Goldtor.