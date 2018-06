Matthias Schwab schafft Cut bei Open de France

Dank einer Verbesserung am Freitag hat Golf-Pprofi Matthias Schwab bei den Open de France den Cut geschafft. Der Steirer benötigte auf der zweiten Runde mit 72 Schlägen (1 über Par) zwei weniger als zum Auftakt und spielt mit dem Gesamtscore von 146 (4 über Par) als 55. am Wochenende um einen Anteil am Preisgeld von 7 Millionen Euro. Spieler mit mehr als 146 Schlägen schieden aus.