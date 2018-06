Russland muss im Achtelfinale auf Putin verzichten

WM-Gastgeber Russland muss im Achtelfinale gegen Spanien am Sonntag auf Kreml-Chef und „Ober-Fan“ Wladimir Putin als Tribünengast verzichten! Der Terminkalender des Staatspräsidenten lasse einen Besuch im Luschniki-Stadion nicht zu, sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau.