Japan nur dank Fairplay-Wertung im Achtelfinale!

Groß waren die Hoffnungen auf eine Besserung des spielerischen Niveaus zum Wiederanpfiff eher nicht - zu festgefahren schien die Ausgangslage, die weiterhin den Japanern bei einem Remis den Aufstand garantierte. Ins Risiko gingen die „Samurai Blue“ daher auf keinen Fall, wenngleich man in den ersten Minuten von Spielhälfte zwei zumindest ansatzweise ein deutlich aktiveres Auftreten als die Polen an den Tag legte. Auf eine geblockte Tor-Annäherung der Japaner (53./Usami) ließen die Polen zunächst eine gute Aktion für Lewandowski folgen (Kawashima kam nach einem Steilpass zuerst an den Ball) - ehe sie für DAS Ausrufezeichen der gesamten Partie sorgten. Nach einem Kurzawa-Freistoß aus dem linken Halbfeld kam Bednarek aus fünf Metern volley zum Schuss - Tor zum 1:0 für Polen (59.)!