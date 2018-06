Lothar Matthäus rechnet mit DFB-Elf und Löw ab

Der langjährige Bundesliga-Trainer Felix Magath ist entsetzt, nahm aber ebenfalls Löw in Schutz. „So ein kolossales Versagen hatte ich mir nicht vorstellen können. Der Auftritt unserer Nationalmannschaft war so desolat, dass es nicht damit getan ist, einen Schuldigen zu suchen“, schreibt der 64-Jährige auf seiner Facebook-Seite. „Der Auftritt wirft eher die Frage auf, ob das, was wir spielen, das ist, was wir nur können. ... In unserem Klubfußball haben wir schon einige Jahre keine internationalen Titel mehr vorzuweisen. Nun ist offenbar auch die Nationalmannschaft in diesem Abwärtstrend“, stellte Magath fest.