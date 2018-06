Mexikaner feiern: „Wir sind alle Koreaner“

Daheim in Mexiko-Stadt zogen die Fans spontan zur südkoreanischen Botschaft. „Koreaner, Bruder, du bist schon Mexikaner“, skandierten die Anhänger, trugen Botschafter Kim Sang-il auf den Schultern und steckten den Generalkonsul in ein mexikanisches Trikot. Die Mittelamerikaner wussten, wem sie den Achtelfinal-Einzug bei der WM in Russland zu verdanken hatten.